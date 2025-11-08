Galatasaray'ın Kocaelispor kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig 12. hafta | Deplasman maçı yarın saat 17.00

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını tamamlayıp otobüsle müsabakanın oynanacağı Kocaeli'ne hareket etti. Kadroda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan yer almadı.

Kamp kadrosu: Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina.

