DOLAR
34,86 0%
EURO
36,68 0,1%
ALTIN
3.023,75 -0,26%
BITCOIN
3.444.326,02 -2,5%

Galatasaray'ın Malmö Maçı Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Malmö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için kamp kadrosu belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:25
Galatasaray'ın Malmö Maçı Kadrosu Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın İsveç’in Malmö ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamayacak oyuncular arasında Victor Osimhen, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, İsmail Jakobs, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan yer alıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda bulunmayan Roland Sallai da kadroda yer almıyor.

Kamp kadrosunda bulunan futbolcular ise şöyle:

  • Fernando Muslera
  • Davinson Sanchez
  • Kerem Demirbay
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Batuhan Şen
  • Berkan Kutlu
  • Günay Güvenç
  • Gabriel Sara
  • Hakim Ziyech
  • Elias Jelert
  • Victor Nelsson
  • Lucas Torreira
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Michy Batshuayi
  • Ali Yeşilyurt
  • Berat Luş
  • Yalın Dilek
  • Efe Akman
  • Metehan Baltacı

İLGİLİ HABERLER

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Sarajevo'yu 6-1 Geçerek Son 32 Tura Yükseldi
2
Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!
3
Galatasaray'ın Malmö Maçı Kadrosu Açıklandı
4
ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i Transfer Etti
5
TFF'den MHK'ye UEFA Standartlarında Yapılanma
6
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına Talebi Artırdı
7
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA ve Bakan Bak ile İstanbul'da Bir Araya Geldi

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!