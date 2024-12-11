Galatasaray'ın Malmö Maçı Kadrosu Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın İsveç’in Malmö ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamayacak oyuncular arasında Victor Osimhen, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, İsmail Jakobs, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan yer alıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda bulunmayan Roland Sallai da kadroda yer almıyor.

Kamp kadrosunda bulunan futbolcular ise şöyle: