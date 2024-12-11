Galatasaray'ın Malmö Maçı Kadrosu Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın İsveç’in Malmö ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamayacak oyuncular arasında Victor Osimhen, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, İsmail Jakobs, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan yer alıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda bulunmayan Roland Sallai da kadroda yer almıyor.
Kamp kadrosunda bulunan futbolcular ise şöyle:
- Fernando Muslera
- Davinson Sanchez
- Kerem Demirbay
- Dries Mertens
- Yunus Akgün
- Batuhan Şen
- Berkan Kutlu
- Günay Güvenç
- Gabriel Sara
- Hakim Ziyech
- Elias Jelert
- Victor Nelsson
- Lucas Torreira
- Abdülkerim Bardakcı
- Michy Batshuayi
- Ali Yeşilyurt
- Berat Luş
- Yalın Dilek
- Efe Akman
- Metehan Baltacı