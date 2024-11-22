Galatasaray'ın Sipay Bodrum FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Kamp Kadrosu Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, kampta görev alacak futbolcular şunlardır:
- Fernando Muslera
- Eyüp Aydın
- Roland Sallai
- Kerem Demirbay
- Dries Mertens
- Yunus Akgün
- Batuhan Şen
- Berkan Kutlu
- Günay Güvenç
- Gabriel Sara
- Hakim Ziyech
- Kaan Ayhan
- Elias Jelert
- Victor Nelsson
- Yusuf Demir
- Gökdeniz Gürpüz
- Lucas Torreira
- Abdülkerim Bardakcı
- Michy Batshuayi
- Victor Osimhen
- Barış Alper Yılmaz
- Efe Akman
- Metehan Baltacı
Sarı-kırmızılı ekip, bugün maç için Bodrum'a hareket edecek. Taraftarlar, güçlü kadro ile galibiyet bekliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.