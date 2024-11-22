Galatasaray'ın Sipay Bodrum FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Kamp Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, kampta görev alacak futbolcular şunlardır:

Fernando Muslera

Eyüp Aydın

Roland Sallai

Kerem Demirbay

Dries Mertens

Yunus Akgün

Batuhan Şen

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Gabriel Sara

Hakim Ziyech

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Victor Nelsson

Yusuf Demir

Gökdeniz Gürpüz

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakcı

Michy Batshuayi

Victor Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Efe Akman

Metehan Baltacı

Sarı-kırmızılı ekip, bugün maç için Bodrum'a hareket edecek. Taraftarlar, güçlü kadro ile galibiyet bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.