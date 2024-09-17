Galatasaray'ın Sponsoru Hakkında Suç Duyurusu: Spor Toto Teşkilatı Harekete Geçti

Son dönemde Galatasaray’ın forma sponsoru MeritKing ile ilgili tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sponsorluğun ardından ortaya çıkan iddialar üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı harekete geçti. Bahis oynatılan web siteleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen MeritKing hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.



SPOR TOTO TEŞKİLATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Haberlere göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray'ın yeni forma sponsoru MeritKing ile ilgili harekete geçti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Spor Toto, Galatasaray’ın sırt reklamı, Adana Demirspor’un ise stat led pano reklamlarında yer alan MeritKing markası ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Bu suç duyurusunun temelinde, MeritKing ismi altında bahis oynatılan web sitelerinin varlığı ve bu sitelerin sponsorluğunun yasal zemini hakkında soru işaretleri bulunuyor. Spor Toto’nun, bahis siteleriyle reklamı yapılan haber sitesi arasındaki bağlantının soruşturulmasını talep ettiği ifade ediliyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmaların merkezinde yer alan Galatasaray Kulübü, sponsor anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, bir televizyon programında sponsorlukla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Yelkencioğlu, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“İnternette ‘merit’ yazdığınızda birçok şey çıkıyor. Biz meritking.news ile anlaşma yaptık, bu Merit’in başka bir şey ile alakası yok. Bu anlaşmayı uzaylılarla yapmadık, para da uzaydan gelmiyor. Yaklaşık bir ay görüştük ve bu anlaşma kolay olmadı. Galatasaray büyük bir marka ve bu yüzden sponsorluk bedeli gayet normal. Ancak yeni kurulan bir sitenin bu parayı nasıl verdiğini ben bilemem, sonuçta vergi memuru değilim.”

MERITKING NEDİR, NASIL SPONSOR OLDU?

MeritKing, haber sitesi olarak lanse edilen ve Galatasaray’ın forma sponsoru olan bir platformdur. Ancak, isminin bahis siteleri ile anılması sponsorluğun gündemde geniş yankı uyandırmasına neden oldu. Spor Toto Teşkilatı’nın yaptığı suç duyurusu ile birlikte, MeritKing isminin bahis siteleriyle olan olası bağlantıları resmi olarak soruşturulmaya başlandı.

Galatasaray yönetimi, MeritKing ile yaptıkları anlaşmanın tamamen yasal ve Galatasaray markasına yakışır bir anlaşma olduğunu belirtiyor. Ancak kamuoyunda oluşan şüpheler ve MeritKing isminin bahis siteleri ile ilişkilendirilmesi, bu sponsorluk hakkında ciddi tartışmalara neden oldu.

ADANA DEMİRSPOR DA TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Galatasaray'ın yanı sıra Adana Demirspor da MeritKing ile ilgili tartışmaların bir diğer odağı. Adana Demirspor'un stat led panolarında MeritKing reklamlarına yer vermesi üzerine, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bu konuda da suç duyurusunda bulundu. Spor Toto, her iki kulüp için yapılan bu reklamların yasal olup olmadığının araştırılmasını ve bahis siteleriyle bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesini talep etti.

Bu durum, Adana Demirspor’un da kamuoyunda eleştirilere maruz kalmasına neden oldu. Özellikle bahis siteleri ile spor kulüpleri arasındaki ilişkilere yönelik hassasiyetler göz önünde bulundurulduğunda, bu tarz sponsorluk anlaşmalarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği sıklıkla dile getiriliyor.

SPONSORLUK TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın forma sponsoru MeritKing ile ilgili tartışmalar, Spor Toto Teşkilatı’nın suç duyurusuyla birlikte daha da büyüdü. Bahis siteleri ile olan olası bağlantılar ve yasal soruşturmalar devam ederken, spor camiası bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Hem Galatasaray hem de Adana Demirspor’un bu konuda nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.