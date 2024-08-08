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Galatasaray'ın Süper Lig Rekorları

Galatasaray, Süper Lig tarihinde birçok önemli rekora imza atmış efsanevi bir futbol takımıdır.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:15
Galatasaray'ın Süper Lig Rekorları

Galatasaray'ın Süper Lig Rekorları

Sarı-kırmızılı ekip, 24 kez ile Süper Lig tarihinde en çok şampiyonluğu kazanmış takım konumunda bulunmaktadır.

Şampiyonluk Rekoru

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan yıldız sistemi çerçevesinde, 5 şampiyonluğa bir yıldız verilmektedir. Dördüncü yıldızı takan ilk takım olma özelliğini taşımaktadır.

Üst Üste Şampiyonluklar

Takım, 1996-2000 yılları arasında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bir rekor kırmıştır.

En Fazla Puan

Galatasaray, 2022-2023 sezonunda toplamda 102 puan toplayarak Süper Lig tarihinde en yüksek puana ulaşan takım olmayı başarmıştır.

Üst Üste Kazanma Rekoru

Geçen sezon, 20-36. haftalarda 17 maç üst üste kazanarak bu alanda da bir rekora imza atmıştır.

Tek Sezonda En Fazla Galibiyet

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu 33 galibiyetle tamamlayarak tek bir sezonda en fazla galibiyet alan takım unvanını elinde bulunduruyor.

En Farklı Deplasman Galibiyeti

Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunda MKE Ankaragücü'nü 8-0 yenerek en farklı deplasman galibiyetini elde etmiştir.

Yenilmeyen Takım

Galatasaray, deplasmanda 40 maç üst üste yenilmeyerek lig tarihindeki en uzun seriye imza atmıştır.

İç Saha Galibiyetleri

2001-2003 yılları arasında kendi sahasında 25 maç üst üste kazanarak bu alanda bir rekor kırmıştır.

Gol Rekoru

1962-1963 sezonunda toplam 105 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan takım olmayı başarmıştır.

Kötü Performans Rekoru

2010-2011 sezonunda ise 16 mağlubiyetle "Üç büyükler" arasından en fazla kaybeden takım unvanını almıştır.

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