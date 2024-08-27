Galatasaray'ın Young Boys Maçında Öne Çıkan Detaylar

Okan Buruk'un Stratejik Değişiklikleri

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Young Boys ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, ilk karşılaşmada görev alan 11 oyuncusundan 3'ünü değiştirdi.

Maç Öncesi Bilgiler

İlk maçta deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu kez kendi evinde RAMS Park'ta mücadele verdi. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı yerine Kaan Ayhan’ı ve Batshuayi ile Ziyech gibi oyuncuları sahaya sürdü.

Bakan Bak Maçı Takip Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi protokol tribününden izledi. Bakan Bak’a İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu eşlik etti.

Okan Buruk'un Ceza Süreci

Okan Buruk, önceki dönemde aldığı ceza nedeniyle bu maça saha kenarında bulunamadı. Yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, oyunculara talimat verdi.

Barış Alper Yılmaz Sağ Bek Olarak Görev Aldı

Genç oyuncu Barış Alper Yılmaz, sağ bek olarak sahada yer aldı ve geçmişteki başarılı performansını sürdürebileceği bir pozisyonda oynadı.

Icardi ve Batshuayi Çift Santrfor Olarak Sahada

Sarı-kırmızılılar, maçta Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ikilisini ön planda kullandı. İki yıldız, takımın hücum gücünü artırmayı hedefledi.

Taraftarlardan Filistin'e Destek Mesajı

Galatasaray taraftarları, tribünlerde açtıkları "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla Filistin'e olan desteklerini gösterdi.

Young Boys’ta Değişiklikler Yapıldı

İsviçre temsilcisi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, ilk maçtaki başarılı kaleci Keller'i sahaya sürdü ancak Von Ballmoos’u yedek bıraktı.

Eriksson İçin Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden ünlü teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu. Takımlar, orta sahada yan yana durarak anma gerçekleştirdi.