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Galatasaray'ın Young Boys Maçındaki Performansı Üzerine Okan Buruk'un Değerlendirmesi

Galatasaray, Young Boys karşısında 3-2 kaybetti. Okan Buruk, savunma hatalarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 01:59
Galatasaray'ın Young Boys Maçındaki Performansı Üzerine Okan Buruk'un Değerlendirmesi

Maç Sonrası Okan Buruk'tan Açıklamalar

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Young Boys'a karşı 3-2 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçının ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma Hatalarına Dikkat Çekti

Buruk, "Savunma anlamında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Verdiğimiz pozisyonlar ve yediğimiz goller bu durumu gösteriyor. Bu hataları bir an önce düzeltmemiz gerek," şeklinde konuştu.

Maçın Değerlendirmesi

Okan Buruk, maçın başındaki zorluklara ve rakibin bu sezonki performansına dair düşüncelerini aktardı. İlk yarıda daha etkili olabileceklerini ifade eden Buruk, "İlk yarının sonunda yediğimiz ikinci gol bizim için büyük bir kayıptı. İkinci yarıya daha iyi başladık ama goller bulmamıza rağmen yeterli olmadı," dedi.

Hakem Yönetimi Üzerine Eleştiriler

Alman hakem Daniel Siebert’in yönetimiyle ilgili de eleştirilerde bulunan Buruk, "Hakem, fizik kurallarına aykırı bir karar vererek penaltıyı verdi. Abdülkerim'e verilen ilk sarı kartın hatalı olduğunu düşünüyorum. Maç boyunca gereksiz sarı kartlar gösterildi," şeklinde belirtti.

Muslera'nın Sakatlığı ve İkinci Maç İçin Güvendiği Takım

Kalecileri Fernando Muslera'nın ilk yarıda yaşadığı sakatlık hakkında bilgi veren Buruk, "Muslera'nın sinir sıkışması var, ama önemli bir durum olmadığını düşünüyorum. Rövans maçında yanında olacağına inanıyorum," dedi.

Buruk, ikinci maç için oyuncularına güvendiğini vurgulayarak, "Saha kenarında olamayacağım ama mücadele eden bir takım göreceğiz," diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

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