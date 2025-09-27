Galatasaray'ın Zorlu 7 Maçlık Fikstürü: Liverpool, Beşiktaş ve Ajax Sınavı

Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor

CAN ÖCAL - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle liderliğini sürdüren Galatasaray, önünde birbirini takip eden 7 resmi maçla zorlu bir dönem bekliyor.

Kritik tarihler ve rakipler

Sarı-kırmızılı ekip, bu periyotta hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında önemli sınavlara çıkacak. Fikstür şu ana kadar şöyle şekilleniyor:

30.09.2025 – Şampiyonlar Ligi: Liverpool (RAMS Park)

04.10.2025 – Süper Lig: Beşiktaş (RAMS Park)

18.10.2025 – Süper Lig: RAMS Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)

22.10.2025 – Şampiyonlar Ligi: Bodo/Glimt (RAMS Park)

26.10.2025 – Süper Lig: Göztepe (RAMS Park)

01.11.2025 – Süper Lig: Trabzonspor (RAMS Park)

05.11.2025 – Şampiyonlar Ligi: Ajax (Johan Cruijff Arena)

İç saha avantajı öne çıkıyor

Galatasaray, söz konusu 7 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak. İç sahada Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, sadece RAMS Başakşehir ve Ajax'a deplasmanda gidecek.

36 gün boyunca İstanbul'dan çıkmayacak

30 Eylül'deki Liverpool maçıyla başlayacak süreçte Galatasaray, 5 Kasım'daki Ajax mücadelesine kadar İstanbul dışına çıkmayacak. Bu dönemde takımın deplasmandaki tek karşılaşması Başakşehir ile olacak.

Sezon başı performansı

Galatasaray, sezonun ilk 8 resmi maçında 7 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ligde Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor'u mağlup eden takım, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Toplamda 8 maçta 20 gol atan ve 7 gol yiyen Galatasaray, formunu koruyor.

Ligdeki rakiplere karşı son sonuçlar

Bu süreçte karşılaşacağı lig rakiplerine karşı son maçlarda sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Geçen sezonun 29. haftasındaki 2-1'lik Beşiktaş yenilgisinin ardından Süper Lig'de rakiplerini yenmeye devam eden Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında RAMS Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor'u 2-0'lık skorlarla devirmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde kritik eşikler

Avrupa'da üst tura kalma hedefi olan Galatasaray, Liverpool karşısında zorlu bir sınava çıkacak. Rakibin kadrosuna alınan Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi isimler Liverpool'u Şampiyonlar Ligi favorisı hâline getiriyor. Ayrıca Bodo/Glimt ve Ajax maçları da puan veya puanlar kazanmak için belirleyici olacak.

Performans testi başlayacak

Bu dönem, Galatasaray'ın sezon başından beri gösterdiği performansın gerçek sınavı olacak. Süper Lig'de şu ana kadar orta-alt sıralardaki takımlarla oynayan Galatasaray, Avrupa'da ise Eintracht Frankfurt karşısında zorlu bir maç oynadı.

Milli arada hedef sakatlıksız dönemin tamamlanması

5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlardan sonra başlayacak milli arada Galatasaray, 10'dan fazla futbolcusunu milli takımlara göndermesi bekleniyor. Teknik ekip, yoğun fikstür döneminin sakatlık yaşanmadan tamamlanmasını istiyor.

Galatasaray'ın maç fikstürü

Galatasaray'ın önündeki 7 maçlık fikstür tekrar özetlenmiştir:

30.09.2025 – Şampiyonlar Ligi: Liverpool (RAMS Park)

04.10.2025 – Süper Lig: Beşiktaş (RAMS Park)

18.10.2025 – Süper Lig: RAMS Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)

22.10.2025 – Şampiyonlar Ligi: Bodo/Glimt (RAMS Park)

26.10.2025 – Süper Lig: Göztepe (RAMS Park)

01.11.2025 – Süper Lig: Trabzonspor (RAMS Park)

05.11.2025 – Şampiyonlar Ligi: Ajax (Johan Cruijff Arena)

Galatasaray, bu kritik periyotta iç saha avantajını kullanarak hem ligdeki konumunu güçlendirmeyi hem de Şampiyonlar Ligi'nde tur hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.