Galatasaray İngiliz Takımlarıyla 25. Randevuda — Liverpool Maçı Öncesi İstatistikler

Galatasaray İngiliz takımlarıyla 25. randevuda: Liverpool maçı öncesi bilanço

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın Liverpool'u konuk edecek olan Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla karşılaştığı 25inci maça çıkıyor. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı olarak öne çıkan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı 329 maçta İngiliz ekipleriyle daha önce 24 kez eşleşti.

Genel performans

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla yaptığı bu 24 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.

İç saha performansı

Galatasaray, İngiliz rakiplerini 12 kez İstanbul'da ağırladı. Bu maçlarda özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının ağırlıkta olduğu müsabakalarda 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 5 beraberlik aldı. İç sahada rakip fileleri 16 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

Liverpool ile 5. randevu

Galatasaray ile Liverpool, uluslararası turnuvalarda bugüne kadar 5 kez karşılaşacak. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere iki ekip 4 maça çıktı; taraflar bu maçlarda birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere bitti. İlk eşleşme 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1 tamamlandı.

İkinci eşleşme 2006-2007 sezonunda yaşandı; grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2 skorla sonuçlandı. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı. İç sahada Liverpool ile oynadığı 2 maçta yenilgi almayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti; söz konusu maçlarda 4 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

En fazla Manchester United ile rakip oldu

Galatasaray'ın İngiliz takımları arasında en fazla maç yaptığı ekip Manchester United. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede her iki takım da ikişer kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç (1993-1994)

Galatasaray ile Manchester United arasındaki 1993-1994 sezonu eşleşmesi, Türk futbol tarihine geçen klasikleri arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşılaşan iki ekipte Galatasaray, deplasmanda alınan 3-3 sonuçla avantaj elde etti; rövanşta ise 0-0 biten maçla tur atladı. Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 8 takım arasına kaldı ve Manchester United'ın elenmesi büyük bir sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı (2000)

Galatasaray, Türk futbol tarihinin en önemli Avrupa başarılarından birini 1999-2000 sezonunda yaşadı. UEFA Kupası finalinde Arsenal ile Parken Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 bitti. Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirdi.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı maçları ve skorları

Tarih - Organizasyon - Maç - Skor

13 Eylül 1978 - UEFA Kupası - Galatasaray-West Bromwich Albion - 1-3

27 Eylül 1978 - UEFA Kupası - West Bromwich Albion-Galatasaray - 3-1

20 Ekim 1993 - Şampiyonlar Ligi - Manchester United-Galatasaray - 3-3

3 Kasım 1993 - Şampiyonlar Ligi - Galatasaray-Manchester United - 0-0

28 Eylül 1994 - Şampiyonlar Ligi - Galatasaray-Manchester United - 0-0

7 Aralık 1994 - Şampiyonlar Ligi - Manchester United-Galatasaray - 4-0

28 Eylül 1999 - Şampiyonlar Ligi - Chelsea-Galatasaray - 1-0

20 Ekim 1999 - Şampiyonlar Ligi - Galatasaray-Chelsea - 0-5

6 Nisan 2000 - UEFA Kupası - Galatasaray-Leeds United - 2-0

20 Nisan 2000 - UEFA Kupası - Leeds United-Galatasaray - 2-2

17 Mayıs 2000 - UEFA Kupası (Final) - Galatasaray-Arsenal - 0-0

20 Şubat 2002 - Şampiyonlar Ligi - Liverpool-Galatasaray - 0-0

26 Şubat 2002 - Şampiyonlar Ligi - Galatasaray-Liverpool - 1-1

7 Eylül 2006 - Şampiyonlar Ligi - Liverpool-Galatasaray - 3-2

5 Aralık 2006 - Şampiyonlar Ligi - Galatasaray-Liverpool - 3-2

19 Eylül 2012 - Şampiyonlar Ligi - Manchester United-Galatasaray - 1-0

20 Kasım 2012 - Şampiyonlar Ligi - Galatasaray-Manchester United - 1-0

26 Şubat 2014 - Şampiyonlar Ligi - Galatasaray-Chelsea - 1-1

18 Mart 2014 - Şampiyonlar Ligi - Chelsea-Galatasaray - 2-0

1 Ekim 2014 - Şampiyonlar Ligi - Arsenal-Galatasaray - 4-1

9 Aralık 2014 - Şampiyonlar Ligi - Galatasaray-Arsenal - 1-4

3 Ekim 2023 - Şampiyonlar Ligi - Manchester United-Galatasaray - 2-3

29 Kasım 2023 - Şampiyonlar Ligi - Galatasaray-Manchester United - 3-3

7 Kasım 2024 - UEFA Avrupa Ligi - Galatasaray-Tottenham - 3-2

Liverpool ve Türk takımları

Liverpool, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla toplam 12 kez karşılaştı. İngiliz temsilcisi tarihsel olarak Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile dörder kez eşleşti. Galatasaray karşısında Liverpool'un bilançosu birer galibiyet, birer yenilgi ve iki beraberlik şeklinde. Trabzonspor eşleşmelerinde Liverpool 3 galibiyet, 1 yenilgi; Beşiktaş karşılaşmalarında ise ikişer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Liverpool bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. İngiliz ekibinin 2007-2008 sezonunda Beşiktaş karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet, Türk futbol tarihinin en ağır yenilgilerinden biri olarak kayda geçti.

Yarın oynanacak Galatasaray-Liverpool maçı öncesi bu istatistikler, sarı-kırmızılıların İngiliz takımlarına karşı tarihsel performansının özetini sunuyor.