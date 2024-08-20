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Galatasaray, İsviçre Temsilcisi Young Boys ile Tarihi Bir Mücadeleye Çıkıyor

Galatasaray, yarın Young Boys ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı ile İsviçre takımlarıyla 18. kez karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:02
Galatasaray, İsviçre Temsilcisi Young Boys ile Tarihi Bir Mücadeleye Çıkıyor

Galatasaray, Young Boys ile Avrupa Arenasında

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, yarın İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İsviçre temsilcileriyle yaptığı 17 maçta elde ettiği 11 galibiyetle dikkat çekiyor. İsviçre Başkentinde Kritik Maç

Maç, Bern'deki Wankdorf Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da gerçekleşecek. Galatasaray, Young Boys'a karşı galibiyet arayışında.

Önceki Karşılaşmalar ve İstatistikler

Galatasaray, daha önce Zürih, Sion, Neuchatel Xamax, Grasshoppers, St. Gallen ve Bellinzona gibi İsviçre takımlarıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, iç sahada bu takımlara karşı oynadığı 8 maçta hiç mağlup olmadı.

Deplasmandaki maçlarında ise dörder galibiyet ve yenilgi elde eden Galatasaray, Young Boys ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor.

Geçmişte Yaşanan Anlar

Galatasaray, İsviçre takımlarıyla geçmişte bazı unutulmaz karşılaşmalara imza attı. Özellikle 1988-1989 sezonunda Neuchatel Xamax ile oynanan maçlar, Türk futbol tarihinin önemli anları arasında yer alıyor.

Young Boys'un Türk Takımlarıyla İlişkisi

Young Boys, Avrupa kupalarında Türk ekipleriyle daha önce sadece bir kez karşılaşmış ve bu eşleşmede Fenerbahçe'yi mağlup ederek adını bir üst tura taşımayı başarmıştı.

Galatasaray'ın İsviçre takımlarıyla karşılaşmaları, Türk futbolunun uluslararası arenada önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu maç, her iki takım için de büyük öneme sahip.

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