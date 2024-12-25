Galatasaray Kadın Basketbol ve Voleybol Takımlarına Başak Traktör Sponsoru

Başak Traktör'den Galatasaray'a Destek

Başak Traktör, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu. RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu ile sarı-kırmızılı sporculardan Ayşe Cora, İlkin Aydın, Yasemin Güveli ve Meltem Yıldızhan katıldı.

Başkan Özbek'ten Duygusal Açıklamalar

Dursun Özbek, imza törenine başlamadan önce dün Balıkesir'de yaşanan patlamada yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Özbek, ayrıca Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak Gaziantepli vatandaşlara selam gönderdi.

Özbek, Başak Traktör ile gerçekleştirilen bu anlaşmanın önemine dikkat çekerek, "Başak Traktör çok geniş bir yelpazeye sahip ve dünyada önemli bir yeri var. Galatasaray markasıyla yeni başarılara ulaşmak için bir araya geliyoruz." dedi. Sponsorluk anlaşması için ASKO Holding’e teşekkür eden Özbek, hedeflerinin her iki kadın takımında da önemli başarılar elde etmek olduğunu vurguladı.

Tesisleşme ve Ekonomik Hedefler

Galatasaray'ın amatör branşlarda başarılı olduğunu belirten Başkan Özbek, tesisleşmenin önemine değinerek, geçmişteki tesislerin yenilenmesi gerektiğini kaydetti. Özbek, Florya'daki tesisin Kemerburgaz'a taşınacağının müjdesini verirken, gençler için yeni bir akademi binasının temellerinin de yakın zamanda atılacağını söyledi.

Özbek ayrıca, Galatasaray'ı ekonomik anlamda refaha ulaştırmak istediklerini belirtirken, "Hedefimiz Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak. Bu amaçla faaliyetlerimizin sonuna geldik,” dedi. FAiz yükünden kurtulmak için yapılan çalışmaların yakında kamuoyuna açıklanacağını sözlerine ekledi.

ASKO Holding ve Başak Traktör'den Destek

İmza töreninde konuşan ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Türk sporundaki kadın sporcuları destekleme misyonlarına dikkat çekerek, "Galatasaray'la yaptığımız sponsorluk anlaşması sadece iş birliği değil, Türk sporundaki kadınlarımıza destek için attığımız önemli bir adımdır," dedi.

Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu ise, kadınlara destek vermenin önemine değinerek, Galatasaray camiasına teşekkür etti.

İmza töreninin ardından, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu ile birlikte traktöre binerek poz verdi.