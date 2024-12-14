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Galatasaray Kadın Judo Takımı, Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Oldu

Galatasaray, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig kadınlar müsabakalarında şampiyonluk elde etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:16
Galatasaray Kadın Judo Takımı, Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Oldu

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonluk Sevincini Yaşadı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig kadınlar müsabakalarında Galatasaray, zaferle taçlandı. Ankara’daki federasyon tesislerinde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda, Galatasaray kadın judo takımı en yüksek başarıyı elde ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Madalya Kazanan Kulüpler

Müsabakalarda madalya kazanan kulüpler sıralaması ise şu şekilde belirlendi:

  • 1. Galatasaray
  • 2. Aksaray Çağlayan Spor Kulübü
  • 3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  • 3. Sancaktepe Belediyespor

Galatasaray’ın bu başarısı, kulüp tarihine bir kez daha altın harflerle yazıldı ve kadın sporcularının gücünü gözler önüne serdi.

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