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Galatasaray, Kasımpaşa ile Rekor Peşinde

Yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek Galatasaray, lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını kırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:32
Galatasaray, Kasımpaşa ile Rekor Peşinde

Galatasaray, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, 7. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Maç Bilgileri

Yarın RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadelede, hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Şu ana kadar 6 maçını kazanarak 18 puana ulaşan Galatasaray, ligdeki en iyi başlangıcını tekrarlamış durumda. Kasımpaşa ise, ligdeki mücadelelerinde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Rekor Kırma Şansı

Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Süper Lig tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak. 2009-2010 sezonunda da Frank Rijkaard yönetiminde 6'da 6 yapan sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi. Kasımpaşa'yı geçerse, tarih yazacaklar.

Sakatlık Durumu

Takımın önemli oyuncusu Hakim Ziyech, geçtiğimiz günlerdeki sakatlık nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Gol Performansı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 6 haftasında tam 20 gol attı. Bu çerçevede, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor’a 2'şer, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor’a ise 5’er gol kaydetti. Ayrıca, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı, bu sayede ligde en fazla gol atan takım konumundalar.

Son 7 Maçta Üstünlük

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet alarak sadece bir kez kaybetti. Bu karşılaşmalardan 2'sinde 2-1, 1'inde 1-0, 1'inde ise 4-1 ve 2-0'lık sonuçlarla sahadan galip ayrıldılar. Tek mağlubiyetleri ise 3-1’lik skorla gerçekleşti.

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