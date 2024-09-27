Galatasaray Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray Kasımpaşa Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, yarın Kasımpaşa ile karşılaşacağı maça hazır hale geldi. Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanla mücadele için son hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Galatasaray, antrenmanına dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra, iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışma, taktik ağırlıklı idmanlarla sonlandı.

Maç Bilgileri

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, RAMS Park'ta yarın saat 19:00'da başlayacak.