Galatasaray, Kayserispor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Galatasaray, Kayserispor ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Süper Lig Performansı

Süper Lig'in geride kalan bölümü itibarıyla 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligdeki yenilgisiz tek takım olma unvanını taşıyan Galatasaray, toplamda 41 puan toplayarak haftaya zirvede girdi. Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet ile 15 puan toplayarak 16. sırada yer alıyor.

Önemli Eksikler

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi de maça katılamayacak.

Tansiyon Yüksek: Sarı Kart Sınırı

Kayserispor maçı öncesinde Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimlerden herhangi biri yarın sarı kart görürse, 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

19 Maçlık Yenilmezlik Serisi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son olarak 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a karşı 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ardından gerçekleştirdiği 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Ligin En Golcü Takımı

Süper Lig'de şu ana kadar rakiplerin filelerini 42 kez havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı unvanına sahip. Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor ile 5'er, Trabzonspor ile 4, birçok takım ile de 2 ya da 3 gol atmayı başardı.

Osimhen ve Akgün'ün Başarıları

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sezon başında Napoli'den kiralanarak geldiği Galatasaray'da, çıktığı 14 maçta 10 gol kaydetti. Yunus Akgün ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atarak dikkat çekiyor.

Deplasman Performansı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Takım, konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. Ancak, yalnızca sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı puan kaybı yaşadı.