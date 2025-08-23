Galatasaray-Kayserispor maçı: 21.30'da RHG Enertürk, hakem Alper Akarsu

Galatasaray, Kayserispor deplasmanında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Müsabaka RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, saat 21.30'da başlayacak ve hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

Galatasaray hedefi: 3'te 3

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi ilk iki haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek sezona iyi başladı. Ligde attığı gol sayısında TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada bulunan Galatasaray, Kayserispor'u da yenip 3'te 3 yapmayı amaçlıyor.

Kayserispor ise ilk haftaki Beşiktaş müsabakası rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenirken, ikinci haftada RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

Barış Alper Yılmaz'ın durumu belirsiz

Sezona iyi bir giriş yapan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın durumu belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper, hafta içi antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmadı. Oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi; temsilcisi Tuncay Maldan da futbolcunun ayrılığına izin verilmediği için Galatasaray Kulübü'ne tepki göstermişti.

Son 13 resmi maçı kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçı da galibiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılılar son yenilgilerini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde aldı; ardından oynadığı 13 karşılaşmayı galibiyetle kapattı.

Söz konusu maçlarda ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0; Kayserispor'u 3-0; Sivasspor'u 4-1; Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi. Bu sezon ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük karşısında da sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu süreçte Galatasaray 38 gol atarken, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Deplasman ve savunma istatistikleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Bu süreçte 14 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ayrıca Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapattı. 3 Mayıs'ta 4-1 kazanılan Sivasspor maçından başlayan süreçte; ligde Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0; Kayserispor'u 3-0 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu sezon Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarını da 3-0'lık skorlarla kazandı.