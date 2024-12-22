Galatasaray, Kayserispor’u 5-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig’de Fırtına Gibi: Galatasaray 5-1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta sergilenen performansla taraftarlarını mest eden Galatasaray, etkileyici bir oyun ortaya koydu.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 50. dakikasında Galatasaray kalecisi lM.Unal Muslera, Gökhan Sazdağı’nın pasında savunma arkasına hareketlenen Morte'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda başarılı bir müdahale ile şutunu kornere çeldi.

51. dakikada Kayserispor’un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu kapan Yunus Akgün, hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçti. Ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

58. dakikada Jakobs'un kaleyi cepheden gören pozisyonunda şutu savunmaya çarpıp kale direğinin dibinden auta çıktı. 60. dakikada ise Galatasaray taraftarının oyun alanına girip Muslera ile fotoğraf çektirmesi, Kayserispor tribünlerinden büyük bir tepkiyle karşılandı. İki taraf arasında yaşanan gerilim nedeniyle maç durakladı.

68. dakikada Kayserispor korneri sonucunda Morte’nin şutunda Muslera bir kez daha mükemmel bir refleksle topu kornere çeldi. 69. dakikada Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün şutu az farkla auta gitti.

71. dakikada Galatasaray farkı 3’e çıkardı. Yunus Akgün'ün pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kalarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-4.

74. dakikada Osimen’in kaleye paralel pasında Barış Alper Yılmaz, uygun pozisyonda şutunu kaleci Onurcan Piri’ye çeldirtti. 87. dakikada Yunus Akgün'ün pası ile sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, kalecinin kapattığı köşeye gönderdiği sert şutla durumu 1-5 yaptı.

90+7. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Sanchez’in vuruşunu kaleci Onurcan Piri'nin müdahalesiyle savunma uzaklaştırdı. Maç, Galatasaray'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Galatasaray, Şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaştı.