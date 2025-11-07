Galatasaray, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Kocaelispor maçı için hazırlıklara başladı

Antrenmanın detayları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşması hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

İdman, dinamik ısınmayla başladı; ardından iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile tempo yükseltildi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki program, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti ve çift kale maçla sona erdi.

Hazırlık programı

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamlamak için yarın saat 17.00’de yapılacak idmanla çalışmalarını sonlandıracak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.