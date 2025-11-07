Galatasaray, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. hafta Kocaelispor maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:19
Antrenmanın detayları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşması hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

İdman, dinamik ısınmayla başladı; ardından iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile tempo yükseltildi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki program, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti ve çift kale maçla sona erdi.

Hazırlık programı

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamlamak için yarın saat 17.00’de yapılacak idmanla çalışmalarını sonlandıracak.

