Galatasaray, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Kocaelispor maçı öncesi Kemerburgaz'daki idmanı tamamladı; takım yarın saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor ile oynayacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:31
Galatasaray, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Buruk yönetiminde son prova

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maç öncesinde Galatasaray, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Çalışma, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas egzersizleriyle sürdü ve antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, maç için otobüsle Kocaeli’ye hareket edecek.

Maç bilgisi: Trendyol Süper Lig 12. hafta, yarın saat 17.00’de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

