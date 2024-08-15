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Galatasaray, Konyaspor'a Konuk Oluyor

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadele, MEDAŞ Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:05
Galatasaray, Konyaspor'a Konuk Oluyor

Galatasaray, Konyaspor ile Deplasmanda Buluşuyor

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile dış sahada mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın Detayları

Mücadele, yarın akşam saat 21.00'de başlayacak ve Direnç Tonusluoğlu maçın hakemi olarak görev alacak.

Sezon Başlangıcı ve Hedefler

Galatasaray, sezonun ilk maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanla başlamıştı. Bu kez Konya'dan kayıpsız dönmeyi hedefleyen ekip, tüm gücünü sahaya yansıtacak.

Sakatlar ve Yeni Transferler

Takımda sakatlığı süren Davinson Sanchez'in tedavisi devam ederken, yeni transferlerden Elias Jelert'in bu maçta kadroda yer alması bekleniyor.

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