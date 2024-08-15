Galatasaray, Konyaspor'a Konuk Oluyor

Galatasaray, Konyaspor ile Deplasmanda Buluşuyor
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile dış sahada mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Karşılaşmanın Detayları
Mücadele, yarın akşam saat 21.00'de başlayacak ve Direnç Tonusluoğlu maçın hakemi olarak görev alacak.
Sezon Başlangıcı ve Hedefler
Galatasaray, sezonun ilk maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanla başlamıştı. Bu kez Konya'dan kayıpsız dönmeyi hedefleyen ekip, tüm gücünü sahaya yansıtacak.
Sakatlar ve Yeni Transferler
Takımda sakatlığı süren Davinson Sanchez'in tedavisi devam ederken, yeni transferlerden Elias Jelert'in bu maçta kadroda yer alması bekleniyor.