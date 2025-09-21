Galatasaray Konyaspor Maçına Hazır: Osimhen Takımla Çalıştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi antrenmanını tamamladı; Victor Osimhen idmanın bir bölümünde takımla yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:16
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçı öncesi son antrenman

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı; sonrasında bireysel çalışmalarına devam etti.

Isınma bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile sürerken, idman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

