Galatasaray Konyaspor Maçına Hazır: Osimhen Takımla Çalıştı

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig 6. hafta maçı öncesi son antrenman
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı; sonrasında bireysel çalışmalarına devam etti.
Isınma bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile sürerken, idman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.