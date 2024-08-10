Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlık Başlatıyor

Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maç için çalışmalarına hız verdi.

İdman Detayları

Galatasaray Kulübü'nden yapılan duyuruya göre, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, koşu çalışmaları ve topa sahip olma egzersizleri ile devam etti. İdman, çift kale maç ile tamamlandı.

Gelecek Planları

Sarı-kırmızılı ekip, 12 Ağustos Pazartesi günü yapacağı bir sonraki idmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.