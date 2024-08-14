Galatasaray Konyaspor Mücadelesi İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında, 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, antrenmanlarına devam ediyor. Takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirerek hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleşti. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından futbolcular 8'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Bilinmeyen Ayrıntılar

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi. However, sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, bu çalışmalara katılmadı. Öte yandan, transfer görüşmeleri süren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, antrenmanda yer aldı.

Son Hazırlıklar

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını tamamlayacak.