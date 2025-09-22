Galatasaray-Konyaspor: Okan Buruk 3 Değişiklikle Sahaya Çıktı, Sánchez 21 Maç Sonra Yedek

Galatasaray, Konyaspor Karşısına 3 Değişiklikle Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Başlangıç Kadrosu

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay, Mario Lemina bulundu.

Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ilk 11'ine göre değişikliğe gitti. Sol bek Eren kadroya alınmazken, stoper Davinson Sanchez ile orta saha oyuncusu Mario Lemina yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerlerine Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi ilk 11'de başladı.

Sanchez 21 Maç Sonra Yedekte

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 21 maç sonra yedek kulübesinde oturdu. Son olarak geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan grup maçında yedek oturan Sanchez, sonrasındaki 21 resmi müsabakaya ilk 11'de başladı. Tecrübeli savunma oyuncusu, 27 Şubat 2025'te 0-0 sona eren müsabakadan sonra ilk kez takım arkadaşlarını kulübeden destekledi.

Icardi ve Abdülkerim 11'e Döndü

Okan Buruk, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı'yı bir maç aradan sonra ilk 11'de görevlendirdi. Süper Lig'in 5. haftasındaki Eyüpspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan iki futbolcu, Eintracht Frankfurt karşılaşmasında yedek oturmuştu.

Gomis Tribünde

Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, karşılaşmayı statta izledi. Sarı-kırmızılı formayı 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında terleten Fransız santrfor, RAMS Park'taki müsabakayı tribünden takip etti ve taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Konyaspor'da İki Değişiklik

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 5. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Konyaspor, Galatasaray karşısına Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Enis Bardhi, Marko Jevtovic, Alassane Ndao, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Jackson Muleka, Melih İbrahimoğlu 11'i ile çıktı.

Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Bahadır Han Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Pedro Henrique, Marius Stefanescu, Josip Calusic, Melih Bostan, Riechedly Bazoer, Jinho Jo, Morten Bjorlo yer aldı. Recep Uçar, Alanyaspor maçında 11 başlattığı Bazoer ile Bjorlo'yu yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Marko Jevtovic ile Jackson Muleka'yı görevlendirdi.