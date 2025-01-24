Galatasaray, Konyaspor'u Ağırlıyor: Liderlik Koltuğunda Neler Olacak?

Lider Galatasaray, Konyaspor'u TTL Öncesi Ağırlıyor

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Maç, RAMS Park'ta saat 19.00'da start alacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

Galatasaray'ın Performansı

İlk 20 haftayı geride bırakan Galatasaray, 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlikle dikkat çekiyor. Topladığı 51 puan ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğuna yerleşmiş durumda. Konyaspor ise 19 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi ile 21 puanla 13. sırada bulunuyor. Bu sezonki ilk karşılaşmada Galatasaray, Konya'da Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Önemli Eksiklikler

Galatasaray, yarınki maçta Gabriel Sara ve Mauro Icardi'den yararlanamayacak. Özellikle sezonu kapatan Icardi, Konyaspor’a karşı oynama şansını kaybetti. Son 3 maçta forma giyemeyen Gabriel Sara'nın durumu ise antrenman sonrası belli olacak. Brezilyalı futbolcunun oynaması beklenmiyor.

Sarı Kart Sınırında Dört Oyuncu

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezası sınırında. Futbolcular, yarın sarı kart görmeleri halinde 22. haftadaki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecekler.

Son 25 Maçta Yenilgi Yok!

Galatasaray, çıktığı son 25 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, son yenilgisini 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Young Boys eşleşmesinde aldı. O tarihten bu yana Süper Lig’de 17, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 25 maça çıkan Galatasaray, bu süreç zarfında 17 galibiyet ve 8 beraberlik yaptı.

Son 2 Maçta Hüsran!

Galatasaray, son iki resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından Dinamo Kiev karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi. Yarının karşılaşmasını kazanarak bu hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Defansif Problemler

Galatasaray, son 11 resmi maçında kalesini gole kapatamadı. Bu sezon 30 resmi maçta toplam 47 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, sadece Süper Lig’deki 4 müsabakada rakiplerinin filelerini havalandırmasına engel olabildi. Diğer tüm turnuvalarda kalesinde gol görerek kötü bir istatistik elde etti.

Tribünlerdeki Büyük Eksiklik

İç sahada 38 blokta taraftarların girişine yasak getirilmesi nedeniyle Galatasaray, yarın önemli bir seyirci desteğinden yoksun kalacak. Göztepe maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar sonrası alınan disiplin cezaları, tecrübeli taraftarların bir kısmını tribünlerden mahrum bıraktı.