DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.742.150,18 0,26%

Galatasaray, Konyaspor'u Penaltıyla Geçiyor: 1-0

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u ilk yarıda 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:55
Galatasaray, Konyaspor'u Penaltıyla Geçiyor: 1-0

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Konyaspor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

PENALTI KARARI MAÇTA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın 21. dakikasında Galatasaray, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Maçın 18'inci dakikasında, Konyaspor'un oyuncusu Adil Demirbağ, Victor Osimhen'e ceza sahası içinde müdahale etti. VAR odasındaki uyarı üzerine, hakem Halil Umut Meler pozisyonu değerlendirmek için saha kenarındaki ekrandan görüntüyü izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

22'nci dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, kaleci Slowik ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, soyunma odasına 1-0 önde giderek, rakibi karşısında avantaj yakaladı.

İLGİLİ HABERLER

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig'de Adanaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 Berabere Kaldı
2
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
3
Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 ile Geçti: SMS Grup Efeler Ligi'nde 18. Hafta Mücadelesi
4
Kasımpaşa, Beşiktaş'tan Can Keleş'i Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
5
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Fenerbahçe Maçı Açıklaması
6
Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı
7
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Antalya Dünya Kupası İçin Hazırlanıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler