Galatasaray, Konyaspor'u Penaltıyla Geçiyor: 1-0

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Konyaspor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

PENALTI KARARI MAÇTA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın 21. dakikasında Galatasaray, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Maçın 18'inci dakikasında, Konyaspor'un oyuncusu Adil Demirbağ, Victor Osimhen'e ceza sahası içinde müdahale etti. VAR odasındaki uyarı üzerine, hakem Halil Umut Meler pozisyonu değerlendirmek için saha kenarındaki ekrandan görüntüyü izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

22'nci dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, kaleci Slowik ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, soyunma odasına 1-0 önde giderek, rakibi karşısında avantaj yakaladı.