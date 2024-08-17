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Galatasaray, Konyaspor'u Yenerek 6 Puanla İyiden İyiye Geliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından takımın performansını değerlendirdi ve Türk hakemlerine güven duyduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 00:35
Galatasaray, Konyaspor'u Yenerek 6 Puanla İyiden İyiye Geliyor

Konyaspor Karşısında Önemli Bir Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonun başında önemli bir avantaj elde etti.

Okan Buruk'un Açıklamaları

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşı ekip Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirtti: "İyi ve organize bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Ligin başındayız, eksiklerimiz var ama bu dönemi tamamlıyoruz."

Maç Performansı Üzerine Değerlendirme

Buruk, Konyaspor'un ilk yarıda defansif bir tutum sergilediğini ve net pozisyonların az olduğunu ifade etti: "Kerem ve Mertens haricinde net pozisyonlar üretemedik ama savunmamızda da dikkatliydik. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergiledik."

VAR Tartışmaları ve Hakemler Hakkında Düşünceler

İptal edilen gol ile ilgili düşüncelerini paylaşan Buruk, Türk hakemlerine duyduğu güveni yineleyerek, "Türk hakemlerine güveniyoruz. Onlar da doğru kararlar vermeli ve en iyisini yapmalı." şeklinde konuştu.

Transfer Süreci ve Oyuncuların Durumu

Okan Buruk, transfer döneminin devam ettiğine ve oyuncuların zihinlerinde karışıklık olabileceğine dikkat çekti: "Gabriel Sara yeni geldi ve performansından memnunum. Daha çok risk alacak ve takıma uyum sağlayacak."

Şampiyonlar Ligi'nde Üzerimizde Sorumluluk Var

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elenmesi üzerine konuşan Buruk, Türk takımlarının Avrupa'daki başarıları için sorumluluk taşıdıklarını, "Daha çok takımımızın bulunduğu bir Avrupa bileti görmek istiyoruz." dedi.

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