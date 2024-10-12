Galatasaray Kulübü Mali Kongresi: Finansal Başarılar ve Spor Hedefleri

Galatasaray Kulübü Mali Kongresi Gerçekleşti

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yürüten Dursun Özbek, Galatasaray'ın mali kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, kulübün bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başarı hikayesini devam ettirme fırsatları bulunduğunun altını çizdi.

Başarı Hedefleri

Özbek, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Özbek, bu sezon Süper Lig'de iki kez üst üste şampiyon olan takımın rekorlarla taçlandırıldığını belirtti: “Bu sezon sonunda 25. şampiyonluğu kazanmak için emin adımlarla ilerliyoruz.”

Mali Başarılar ve Gelirler

Başkan, 2023-2024 sezonunda kulüp tarihinin konsolide hasılat rekorunu kırdıklarını açıkladı. Özbek, kulübe toplam 287 milyon avro kazandıran kombine, VIP ve bilet satışlarını öne çıkardı. Ayrıca, mağazacılıktan elde edilen gelirlerin 79 milyon avro'ya ulaştığını belirtti.

Bürokratik Süreçler ve Borçlar

Dursun Özbek, kulübün mali disiplini koruma çabalarını sürdürerek finansal borçlarını 2,4 milyar lira'ya indirdiklerini vurguladı. “Finansal borçlarımız yaklaşık 70 milyon avro seviyesinde,” diyen başkan, kulübün varlıklarının yükümlülüklerinden 7,8 milyar lira fazla olduğunu kaydetti.

Karaborsa Bilet İddiaları

Son günlerde gündeme gelen karaborsa bilet iddiaları hakkında da açıklamalarda bulunan Özbek, “Eğer bir suçlu varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayacak ve gerekeni yapacağız.” dedi. Kulübün şeffaf bir şekilde hareket ettiğini ve her türlü denetleme sürecine açık olduklarını belirtmiştir.

Florya Arazisi Üzerine Tartışmalar

Dalayında Florya arazisinin değerlendirilmesiyle ilgili önerge sunuldu. Bazı üyeler, bu konunun genel kurul onayına sunulması gerektiğini ifade ettiler ve divan başkanlığına önergeyi oylamaya sundular.

Galatasaray Kulübü'nün mali durumu ve hedefleri hakkında daha fazla bilgi almak için takipte kalın.