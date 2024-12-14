Galatasaray Kulübü'nde Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı

Galatasaray Kulübü, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı ve Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan tarafından yönetildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de toplantıya katıldı.

Toplantıda Gündem Maddeleri Okundu

Saygı duruşunun ardından, gündem maddeleri okundu. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, divan başkanlık kurulu bildirisini de katılımcılara sundu.

Etik Kurallar Vurgulandı

Bildiride, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun daha önceki açıklamalarına vurgu yapıldı. 101 yıl içinde 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığına dikkat çekildi:

"Bu koltuklar emanettir ve kimsenin tapulu malı değildir. TFF'nin Etik Kurul Talimatı'na göre futbol camiasında tüm kişi ve kurumlar, çatışmaya yol açacak beyan ve açıklamalardan kaçınmak zorundadır."

Bu çerçevede, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yönelik TFF Başkanı tarafından yapılan tehditkar ifadelerin etik kuralları ihlal ettiği ve Galatasaray camiası tarafından kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Diğer Açıklamalar

Divan Başkanlık Kurulu bildirisinin ardından, Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı ile Galatasaraylı Sporcular Derneği’nin de açıklamaları katılımcılara sunuldu.