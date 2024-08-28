Galatasaray Kulübü'nden Karaborsa Bilet İddialarına Yanıt

Galatasaray Kulübü Karaborsa Bilet İddialarına Açıklık Getirdi

Son günlerde karaborsa bilet satışına dair ortaya atılan iddialar nedeniyle Galatasaray Kulübü, bir açıklama yaparak durumu değerlendirdi.

Kulüp tarafından yayımlanan bildiride, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 23 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısındaki çağrısı hatırlatıldı. Açıklamada, "Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için, Başkanımız Dursun Özbek, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etti" denildi.

İki taraf arasında iletişimin güçlendirilmesi amacıyla, şikayetlerin ihbar kabul edildiği ve bu doğrultuda tüm işlemlerin Passo yetkilileriyle irtibata geçilerek incelendiği ifade edildi.

Bağımsız Denetim İle İnceleme

Açıklamada, "Söz konusu iddialara dair bağımsız bir denetim firması tarafından usulsüzlük incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. Eğer inceleme sonucunda herhangi bir suistimal tespit edilirse, yasal yollara başvurulacaktır" denildi.

Yeni sezon itibarıyla talep edilen online bilet satış sistemi çalışmalarının tamamlandığı ve uygulamaya alındığı da belirtildi. Bu sistemle birlikte, kombine sahiplerine tüm sezon boyunca biletleri devretme hakkı tanınacak.

Denetim Kurulu Soruşturma Başlattı

Ayrıca, tüm kombine ve bilet devirlerinin kapatıldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde spekülatif haberlerle ilgili gerekli tahkikatın yapılması için müracaatta bulunulduğu bildirildi. Kulüp iç müfettişleri de mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bir soruşturma başlattıklarını yönetime iletti.