Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Galatasaray'da Önemli Toplantı
Galatasaray Spor Kulübü, olağanüstü divan kurulu toplantısını RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Aykutalp Derkan başkanlık etti.
Katılımcılar
Toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.
Gündem Maddeleri
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının gündeminde, sezonluk kombine bilet satışları ve devir işlemlerine dair iddia edilen usulsüzlüklerin incelenmesi yer aldı. Ayrıca, yönetim kurulunun aldığı tedbirler hakkında divan kuruluna detaylı bilgi sunuldu.