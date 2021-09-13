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Galatasaray Lazio maçı şifresiz mi? Galatasaray Lazio UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçına Lazio ile karşılaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:06
Galatasaray Lazio maçı şifresiz mi? Galatasaray Lazio UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ilk grup maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesi futbol severler Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü TSİ 19:45’te başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma Exxen platformundan yayınlanacak. Karşılaşmayı Exxen aboneleri izleyebilecek.

Galatasaray Süper Lig’in ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Sarı kırmızılılar son olarak Trabzonspor deplasmanında 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim Avrupa Ligi’nde zorlu bir gruba düşseler de, gruptan çıkmak adına mücadele vereceklerini söylemişti. Galatasaray’ın gruplarında Lazio’nun yanı sıra Lokomotiv Moskova ve Marsilya gibi güçlü ekipler yer alıyor.


Son Güncelleme: 13.09.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayUEFALazia
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