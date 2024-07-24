Galatasaray, Lecce ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Galatasaray, Lecce ile Maç Yapacak

Avusturya'daki sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, 4. hazırlık karşılaşmasında İtalya Serie A ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, D-Smart ve D-Smart GO platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın Detayları

Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Lecce maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Raiffeisen Arena’da gerçekleşecek mücadelede, sarı-kırmızılı taraftarların takımına büyük destek vermesi bekleniyor.

Yayın Öncesi Heyecan

Galatasaray'ın hazırlık maçlarını yayınlayan Spor Smart, saat 19.00’da “Maça Doğru” programına ev sahipliği yapacak. Programda Berke Kosova, Mesut Aydın Kale ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Serhan Türk Raiffeisen Arena'dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak.

Oyuncu Güncellemeleri

Avusturya'daki ilk kamp dönemi boyunca takımda bulunmuş olan ve ilk hazırlık maçlarında forma şansı bulamayan Mauro Icardi'nin, son iki hazırlık karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor. Ayrıca, kaptan Fernando Muslera'nın da ilk 11'de olacağı tahmin ediliyor.

Kamp dönemi için milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz takıma katıldı; böylece Galatasaray, Avusturya'ya tam kadro olarak geldi.

İdeal 11 Beklentisi

Teknik direktör Okan Buruk, milli oyuncuların dönüşüyle birlikte son iki hazırlık maçında takımın ideal 11'ini sahaya süreceğini düşünüyor.

Son Karşılaşma Bilgisi

Galatasaray, önümüzdeki hazırlık maçında diğer bir İtalyan temsilcisi Parma ile karşılaşacak.