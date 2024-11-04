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Galatasaray, Lee Shane Manning'i Transfer Etti

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, milli oyuncu Lee Shane Manning ile anlaştı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:10
Galatasaray, Lee Shane Manning'i Transfer Etti

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan Önemli Transfer

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Büyük Britanyalı yıldız Lee Shane Manning'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Manning'in kendi pozisyonunda dünya çapında en iyi 5 oyuncudan biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Manning'in Kariyeri ve Başarıları

Açıklamada ayrıca, Manning'in Büyük Britanya A Milli Takımı'nda yer aldığı ve 2018 yılında düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısını gösterdiği vurgulandı. Son üç sezonda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamış olan İspanyol takımı Albacete'de mücadele eden Manning, şimdi sarı-kırmızılı forma altında sahne alacak. Yeni Dönemde Galatasaray için Hedefler

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, transferle birlikte hedeflerini daha da yüksek tutarak uluslararası arenada iddialı bir takım oluşturmayı amaçlıyor.

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