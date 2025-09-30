Galatasaray - Liverpool: RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi heyecanı (671 gün sonra)

Galatasaray, Liverpool'u RAMS Park'ta konuk etti

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool'u RAMS Park'ta ağırladı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Başlangıç kadroları

Galatasaray sahaya Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Yedekler arasında Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay yer aldı.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazanılan maçın ilk 11'inden Sallai, Sara, Icardi, Sane ve Eren Elmalı'yı yedeğe çekti; yerlerine Jakobs, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Osimhen'i sahaya sürdü.

Osimhen 4 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 4 resmi maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'in 4. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11 başlayan Osimhen, milli takımdan sakat döndüğü için Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Eintracht Frankfurt maçlarında forma giyememişti. Osimhen, Corendon Alanyaspor maçının son dakikalarında süre alarak geri dönmüştü.

Sane kariyerinde ilk kez yedek

Almanya'dan transfer edilen Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bu sezon oynadığı 8 resmi maçın tamamında ilk 11'de başlamıştı. Liverpool mücadelesinde ise ilk kez yedek soyundu.

Tribünler, protokol ve RAMS Park

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Galatasaray, iç sahada 29 Kasım 2023'te Manchester United ile oynadığı maçın ardından 671 gün sonra taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Taraftar gösterileri ve tam dolu tribünler

Galatasaray taraftarları Liverpool maçına büyük ilgi gösterdi; stadyum tamamen doldu. Taraftarlar, Filistin'e destek mesajlarını yineleyerek kuzey tribününde 'Özgür Filistin', 'Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin' ve 'Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır' yazılı pankartlar açtı. Güney tribünde ise 'İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti' ve 'Filistin soykırımı' yazılı pankartlar yer aldı. Misafir takım için ayrılan tribün de İngiliz futbolseverlerle doldu.

Ahmet Çalık ve Diogo Jota anıldı

Maç öncesinde trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık ile Liverpool'lu Diogo Jota anıldı. Jota'nın fotoğrafı skor tabelasında yer alırken, stadyumda 'Kalbimizdesin Diogo, asla unutulmayacaksın' anonsu yapıldı ve taraftarlar Portekizli oyuncuyu alkışla andı. Kuzey kale arkasında her iki oyuncu için 'Huzur içinde yatın' ve 'Sizi asla unutmayacağız' pankartları açıldı.

UEFA Gençlik Ligi: Liverpool kazandı

İki kulübün 19 yaş altı takımları Esenler Stadı'nda karşılaştı. Liverpool, Kareem Ahmed'in 2. dakikadaki ve Josh Sonni-Lambie'nin 21. dakikadaki golleriyle 2-0 galip geldi. Galatasaray U19 takımı ikinci maçını da kaybederek puanla tanışamazken, Liverpool ikinci maç sonunda 4 puana ulaştı.

Liverpool'da 4 değişiklik

Konuk takım teknik direktörü Arne Slot, Crystal Palace karşılaşmasının ilk 11'inden dört ismi yedeğe çekti. Liverpool sahaya Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike ilk 11'i ile çıktı. Yedeklerde Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Wataru Endo, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Conor Bradley, Andrew Robertson, Rio Ngumoha yer aldı. Slot, Crystal Palace maçında ilk 11'de bulunan Bradley, Mac Allister, Isak ve Salah'ı yedeğe çekerek Frimpong, Jones, Gakpo ve Ekitike'yi tercih etti.