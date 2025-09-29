Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı: RAMS Park'ta 22.00 Randevusu

Galatasaray-Liverpool: RAMS Park'ta 'Devler Ligi' randevusu

Maç bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Yardımcı hakemler Nicolas Danos ve Benjamin Pages, dördüncü hakem ise Jeremy Stinat olacak.

Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan organizasyonda ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Galatasaray, RAMS Park'taki ilk Şampiyonlar Ligi maçından puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray tam kadro

Galatasaray, Liverpool mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, son resmi maçlarda süre aldı ve yarınki karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor; bu, yıldız santrforun sarı-kırmızılı formayla ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor maçının devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool karşısında forma giyebilecek. "Cimbom" zorlu sınava eksiksiz çıkacak.

Taraftar ve iç saha üstünlüğü

Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri taraftar olacak. Son yıllarda RAMS Park'ta ortalama 45 bin seyirciyle oynayan ekip, yarın yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Taraftar atmosferi, hem kendi oyuncularının performansını yükseltmeyi hem de rakip üzerinde baskı kurmayı hedefleyecek.

Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi. RAMS Park'taki son yenilgiyi geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan ekip, sonrasında taraftarı önünde 27 resmi maça çıktı; bu süreçte 20 galibiyet ve 7 beraberlik alındı.

Ayrıca Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynayacak. Sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki son Şampiyonlar Ligi maçı 29 Kasım 2023'te İngiliz takımı Manchester United ile gerçekleşmişti.

Barış Alper - Van Dijk rekabeti

Maçın ilgi çekici eşleşmelerinden biri de Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk arasında yaşanacak mücadele olacak. Barış Alper, A Milli Takım formasıyla Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı fiziksel üstünlüğüyle dikkat çekmişti. Yarınki mücadele, iki oyuncuyu bir yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya getirecek.

Liverpool'un kadro ve form durumu

Bu sezon kadrosuna yaptığı yüksek maliyetli transferlerle dikkat çeken Liverpool, bonservis harcamalarında 500 milyon avro sınırını aşarak kadrosunu güçlendirdi. Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde Premier Lig'i kazanan Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro ile sahada olacak.

Metinde adı geçen transferler arasında Florian Wirtz için 140 milyon avro, Alexanfer Isak için 120 milyon avro, Hugo Ekitike için 75 milyon avro, Milos Kerkez için 45 milyon avro ve Jeremie Frimpong için 40 milyon avro gibi rakamlar yer alıyor. Genç stoper Giovanni Leoni ise sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmadı.

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti. Ancak son oynadıkları resmi maçta Premier Lig'de Crystal Palace'a 2-1 yenildiler; mücadelede 87. dakikada 1-1 eşitliği yakaladıkları maçta 90+7. dakikada yedikleri golle sahadan mağlup ayrıldılar.

Sonuç ve beklenti

Galatasaray, RAMS Park'ta taraftar desteği ve iç saha serisini sürdürme hedefiyle sahaya çıkacak; Liverpool ise yüksek maliyetli kadrosuyla Avrupa'da iddialı olduğunu göstermek istiyor. Maç, futbolseverler için hem stratejik hem de bireysel düelloların belirleyici olacağı bir karşılaşma vaadediyor.