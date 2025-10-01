Galatasaray, Liverpool'u İstanbul'da 1-0 yendi — İngiliz basını şokta

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenmesi ve sarı-kırmızılı tribünlerin coşkulu desteği, İngiliz medyasında geniş yer buldu. Maç, teknik direktör Arne Slot ve Liverpool cephesinde sorgulamalara yol açarken, Galatasaray taraftarlarının etkisi sıkça vurgulandı.

Daily Telegraph

Daily Telegraph haberi 'Slot'un Türkiye kabusu, İstanbul yenilgisi Liverpool teknik direktörünü afallattı' başlığıyla servis etti. Gazete, 'Arne Slot’un dokunduğu her şeyin altına dönüştüğü 15 ayın ardından artık Hollandalı teknik adamın farklı bir yüzünü görmek gerekecek' değerlendirmesine yer verdi ve Rams Park’taki kararların geri tepmesini öne çıkardı.

Haberde ayrıca, 'Galatasaray taraftarları, maçtan bir gece önce havai fişekler patlatarak Slot’un oyuncularını uyutmamaya çalıştı' ifadeleri kullanıldı. Gazete, Türkiye şampiyonunun Süper Lig’deki yüzde 100 formunu maça taşıdığını ve Alisson’un kurtarışlarının daha fazla gole engel olduğunu belirtti.

Tribün atmosferi için ise Daily Telegraph, 'Başlama düdüğünde 52.600 kişilik arena kırmızı-sarıya bürünmüş, neredeyse tüm taraftarlar ayakta ve zıplıyordu' yorumunu yaptı ve Liverpool oyuncularının topa sahip olduklarında sağır eden ıslıklarla karşılandığını yazdı.

The Times

The Times, 'Alisson’un sakatlığı, sönük Liverpool için kötü bir geceyi mühürledi' başlığıyla çıktığı haberde, Slot’un takımının Galatasaray’ın 'kulakları sağır eden kazanında eridiğini' ve çok fazla hata yaptığını aktardı. Gazete, maç boyunca Liverpool’un her topa sahip oluşunda tribünlerden gelen yoğun ıslıkların oyunu etkilediğini vurguladı.

Times, 'Ne kadar yumuşak olsa da Liverpool bu maçı kazanmayı hak ettiklerini güvenle söyleyemezdi' değerlendirmesini yaparken, Galatasaray’ın yüksek enerjisini presine yansıtarak rakibi ilk yarıda sarstığını ifade etti.

The Guardian

The Guardian 'Slot’un cehennem gecesi. Alisson ve Ekitike sakatlandı, Kırmızılar çöktü' başlıklı haberinde mağlubiyetin daha ağır olabileceğini, Galatasaray santrforunun ikinci yarıda kaçırdığı iki net fırsata rağmen sonucun hak edildiğini yazdı. Gazete, Rams Park’ın maç öncesinden itibaren gürültüyle titreştiğini ve Liverpool’un dokunuşlarının devamlı sağır edici ıslıklarla karşılandığını belirtti.

Daily Mirror ve I

Daily Mirror, 'Osimhen, Arne’ye bir yenilgi daha tattırdı' başlığıyla çıktığı yorumda Liverpool’un Galatasaray karşısında neredeyse hiç tehdit oluşturamadığını kaydetti. I Gazetesi ise 'Liverpool bedeli ödedi' başlığıyla okuyucularına, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde yedi yıl sonra sahasında kazandığını ve Victor Osimhen’in 16. dakikadaki penaltısıyla sonuca gittiğini hatırlattı.

Yorumlar: Carragher ve BBC

Eski kaptan Jamie Carragher, CBS Sports’a yaptığı değerlendirmede Arne Slot’un takımının üst düzey bir ekip görüntüsünde olmadığını belirterek, 'Ben şu anda bir üst düzey takım izlemiyorum. Liverpool şu an futbol değil, basketbol oynuyor' yorumunu yaptı. Carragher, geçen sezonki disiplinli görüntüden uzaklaşıldığını söyledi.

BBC Sport ise maç öncesi İstanbul’daki otellerin önünde havai fişekler patlatıldığını hatırlatarak, esas uykuları kaçırması gereken takımın üst üste gelen mağlubiyetler olduğunu vurguladı. BBC, Slot’un Liverpool’unun bu sezon 'geçiş yılı' görüntüsü verdiği değerlendirmesini paylaştı.

Özetle, İngiliz basını Galatasaray’ın 1-0’lık galibiyetini hem maç atmosferi hem de Liverpool cephesindeki soru işaretleri ekseninde yorumladı; Alisson’un durumu, Slot’un geleceği ve tribün baskısının etkisi haberlerin merkezinde yer aldı.