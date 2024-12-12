Galatasaray, Malmö ile 2-2 Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geldi. Bu kritik mücadele, iki takım için de büyük bir öneme sahipti.

Maçın sonucunda, takımlar karşılıklı olarak 2-2 beraberlik elde ederek puanlarını paylaştı. Galatasaray, gruptaki mücadelesine devam ederken, 2-2'lik sonuç taraftarları sevindirirken, takımın geleceği açısından da önemli bir gösterge oldu.

İki takımın da göstermiş olduğu performans, futbolseverler için heyecan dolu anlar sundu. Galatasaray, önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almak için çalışmalarını sürdürecek.