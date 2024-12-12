Galatasaray, Malmö ile Karşılaştı: Okan Buruk'un Stratejik Değişiklikleri ve Önemli Notlar

Galatasaray, Malmö ile Karşılaştı

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç'in Malmö takımına konuk olan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde önemli bir mücadeleye imza attı. Buruk, son oynanan Net Global Sivasspor maçının ilk 11'inde mecburi olarak 3 değişiklik yaptı.

Değişiklikler ve İlk 11

Malmö Stadı'nda gerçekleştirilen maçta, Galatasaray sahaya Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile çıktı. Bu değişikliklerin sebepleri arasında sakatlıklar ve UEFA listesine dahil edilmemek yer alıyordu.

Yedek Kulübesinde Zayıf Bir Görünüm

Galatasaray'ın maç kadrosundaki yedek kulübesi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir, Mauro Icardi ve Roland Sallai gibi önemli isimlerden yoksundu. Yedekler arasında kaleciler Batuhan Şen ve Günay Güvenç ile birlikte, tecrübeli oyuncular Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve genç yetenekler Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Recep Yalın Dilek ve Efe Akman yer aldı.

Batshuayi, 14 Maç Sonra İlk 11'de

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Sezon başında Galatasaray'a katılan Batshuayi, mevcut santrforlar arasındaki sakatlıklar sayesinde Malmö karşısında oynama fırsatını buldu.

Jelert, 75 Gün Sonra İlk 11'de

Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, 75 gün aradan sonra tekrar bir maçta ilk 11'de görev aldı. Önceki maçında yer almadığı süre zarfında 11 resmi mücadeleyi geride bıraktı.

Abdülkerim, Sakatlıktan Sonra Dönüş Yaptı

Sakatlığını atlatarak yeniden sahaya dönen Abdülkerim Bardakcı, bir maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Son olarak Eyüpspor ile oynanan maçta sakatlanan Abdülkerim, Malmö mücadelesinde önemli bir katkı sağladı.

Jelert’in Alışılmadık Pozisyonu

İlginç bir strateji ile Okan Buruk, sağ bek olan Elias Jelert'i sağ açıkta görevlendirdi. Savunmanın sağında Davinson Sanchez'i oynatarak, genç oyuncuyu ön alanda değerlendirmeyi tercih etti.