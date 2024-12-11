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Galatasaray, Malmö Maçı İçin İsveç'e Uçtu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maç için İsveç'e geldi. Maç yarın saat 20.45'te gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:57
Galatasaray, Malmö Maçı İçin İsveç'e Uçtu

Galatasaray, Malmö Maçı İçin Yola Çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu amaçla İsveç'e gitti. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Malmö kentine hareket etti.

Galatasaray Taraftarlarıyla Buluştu

İstanbul Havalimanı'nda, futbolcular havalimanı girişinde bekleyen bir grup taraftarın fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. Bu, futbolcuların taraftarlarıyla olan bağını güçlendiren bir an oldu.

Galatasaray, yarın TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda Malmö ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, grup aşamasındaki kaderini belirleyecek önemli bir karşılaşma olarak dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İsveç'in Malmö kentine hareket etti. Kafilede Fernando Muslera da yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İsveç'in Malmö kentine hareket etti. Kafilede Fernando Muslera da yer aldı.

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