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Galatasaray, Manisa Basket'i 96-85 Yenerek Çeyrek Final Biletini Aldı

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Manisa Basket'i 96-85 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 22:02
Galatasaray, Manisa Basket'i 96-85 Yenerek Çeyrek Final Biletini Aldı

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Zaferle Ayrıldı

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manisa Basket takımını 96-85 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Müsabakanın İlk Devresi

Maç, her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. İlk 5 dakikasını 13-9 önde kapatan Galatasaray, Palmer Jr. ve Göksenin Köksal’ın etkili oyunuyla ilk periyodu 28-15 gibi bir üstünlükle bitirdi. İkinci çeyrekte ise, Manisa Basket’ten White Jr. ve Saben Lee'nin 3 sayılık atışlarına, Galatasaray Delgado ve Young ile cevap verdi.

Manisa Basket, Yunus Emre Sonsırma ve Acuil'in etkili oyunuyla farkı azaltmayı başardı. Ancak Galatasaray, Livingston ve Sadık Emir Kabaca’nın katkısıyla soyunma odasına 45-40 önde gitti.

İkinci Yarıda Galatasaray’ın Üstünlüğü

Üçüncü çeyrek, Galatasaray’ın etkinliğiyle başladı. Livingston, Sadık Emir Kabaca ve Palmer Jr.'ın isabetli atışlarıyla fark 14 sayıya çıkarıldı ve maçın 25. dakikası 59-45 Galatasaray'ın üstünlüğü ile geçildi. Galatasaray, Bugrahan Tuncer ve Livingston'ın üçlükleriyle periyodu 68-55 önde tamamladı.

Final Periyodunda Karşılaşmanın Kaderi Belirlendi

Son çeyrekte Galatasaray, etkili oyununu sürdürerek son 5 dakikaya 78-68 önde girdi. Baskılı oyununa devam eden konuk takım, Livingston'un 3 sayılık atışı ile farkı 16 sayıya yükseltti. Maçın son dakikalarında Palmer Jr. ile etkili olan Galatasaray, maçı 96-85 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu ikinci maçında Manisa Basket ile Galatasaray, Muradiye Spor...

FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu ikinci maçında Manisa Basket ile Galatasaray, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray’dan James Palmer Jr. (12) ile Manisa Basket’ten Brodric Thomas (sağda) mücadele etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu ikinci maçında Manisa Basket ile Galatasaray, Muradiye Spor...

FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu ikinci maçında Manisa Basket ile Galatasaray, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray’dan James Palmer Jr. (12) ile Manisa Basket’ten Brodric Thomas (sağda) mücadele etti.

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