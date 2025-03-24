Galatasaray, Manisa Basket'i Ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi Maçı Yarın!

Galatasaray, Manisa Basket'i Ağırlıyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun altıncı ve son haftasında yarın Manisa Basket Divissa'yı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray'ın Durumu

Sarı-kırmızılı takım, J Grubu'nda 5 maça çıktı ve bunlardan 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. İspanya'nın Unicaja takımının lider olduğu grupta ikinci sırada yer alan Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanması halinde çeyrek finale adını yazdıracak. Ancak, kaybetmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyen lider Unicaja'nın Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'u mağlup etmesini bekleyecek.

Manisa Basket'in Durumu

Diğer yandan, Manisa Basket grupta yaptığı 5 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi ve son sırada bulunuyor. Bu nedenle, çeyrek finale çıkma şansı bulunmayan Manisa temsilcisi için maç oldukça önemsiz bir konumda.

Önceki Karşılaşma

İki takım arasında Manisa'da oynanan önceki maçı Galatasaray 96-85'lik skorla kazanmıştı. Yarınki mücadelede de galip gelerek, Çeyrek Finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyorlar.