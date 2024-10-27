DOLAR
34,25 0,02%
EURO
36,94 0,04%
ALTIN
3.027,67 -0,04%
BITCOIN
2.327.928,68 -0,25%

Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi'ni Yendi

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi'ni 84-78'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:05
Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi'ni Yendi

Galatasaray, Süper Ligde Galibiyetle Tanıştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çerçevesinde gerçekleşen 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Galatasaray'ın ev sahipliğinde, yüksek bir rekabet ortamında yapıldı.

Karşılaşma Detayları

Galatasaray, rakibini 84-78'lik skorla mağlup ederek, ligdeki önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, ev sahibi takımın moral bulmasına ve ligdeki sıralamasını güçlendirmesine yardımcı oldu.

Bu kritik karşılaşma, Galatasaray’ın başarılı bir performans sergilediği ve gelecek haftalara umutla bakmasına neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos Macerası İlk Maçında Sakatlıkla Sonuçlandı
2
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki İnanılmaz Performansı
3
Milli Kadın Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gördü
4
Panathinaikos, Olympiakos'u Derbide Mağlup Etti
5
İsmet Taşdemir: Zor Bir Maç Geçirdik
6
Trendyol 1. Lig: Siltaş Yapı Pendikspor Amed Sportif Faaliyetler'i Geçti
7
Juventus ve Inter 4-4 Beraberlik

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek