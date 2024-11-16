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Galatasaray, Mersinspor'u 101-82 ile Geçti

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersinspor'u 101-82 yenerek 4. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:28
Galatasaray, Mersinspor'u 101-82 ile Geçti

Galatasaray, Mersinspor'a Karşı Güçlü Bir Performans Sergiledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Mersinspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu mücadeleyi 101-82’lik skorla kazanarak ligdeki 4. galibiyetini elde etti.

Çeyrekler Arası Mücadele

Maçın ilk çeyreğinde her iki takım da etkili bir oyun sergiledi. Galatasaray, bu çeyreği 26-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte sahadaki hakimiyetini artıran sarı-kırmızılılar, farkı açarak devre arasına 53-37 üstün girdi. Üçüncü çeyreği de 76-59’la tamamlayan Galatasaray, maçı 101-82’lik skorla galip tamamladı.

Galibiyetin Anahtarları

Galatasaray'da, bu zaferde en büyük katkıyı 24 sayı ile oynayan Palmer ve 18 sayı kaydeden Blumbergs sağladı. Akdeniz temsilcisi Mersinspor'da ise, Cruz 24, Pineiro 21 ve Cobbs 16 sayı ile takımına destek olmasına rağmen, mağlubiyeti önleyemediler.

Lig Durumu

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 4. galibiyetini alarak önemli bir sıçrama yaparken, Mersinspor ise sezon boyunca 4. yenilgisini yaşadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. Haftasında Galatasaray ile Mersinspor Basketbol Gelişim...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. Haftasında Galatasaray ile Mersinspor Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Samet Geyik (9) ile Mersinspor oyuncusu Evaldas Kairys (21) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. Haftasında Galatasaray ile Mersinspor Basketbol Gelişim...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. Haftasında Galatasaray ile Mersinspor Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Samet Geyik (9) ile Mersinspor oyuncusu Evaldas Kairys (21) mücadele etti.

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