Galatasaray Michy Batshuayi transferinde sona yaklaştı! Sözleşme detayları netleşti

Galatasaray, kadrosuna katmak istediği Michy Batshuayi ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı golcü ile büyük oranda anlaşma sağladı ve transferde sona yaklaştı.



31 yaşındaki Michy Batshuayi, kariyerinde Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace gibi önemli takımlarda forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren tecrübeli forvet, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Batshuayi, Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak için önemli adımlar attı.

GALATASARAY BATSHUAYI İLE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Batshuayi'nin menajeriyle yapılan görüşmelerde birçok konuda mutabakat sağladı. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme süresi ve maddi konularda büyük oranda anlaşma sağlandığı bildirildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Batshuayi'ye üç yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. 30 yaşındaki forvetin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Eğer son anda bir pürüz çıkmazsa, Belçikalı golcü ile üç senelik bir kontrat imzalanacak.





Transfer sürecinde en dikkat çekici noktalardan biri, Batshuayi'nin istediği imza parası oldu. Oyuncunun menajeri, Galatasaray'dan 7 milyon euro imza parası talep etti. Bu talep üzerine Galatasaray yönetimi, finansal şartları değerlendirerek anlaşma sağlama yoluna gitti.



FENERBAHÇE DE DEVREDE

Batshuayi'nin peşinde sadece Galatasaray yok. Fenerbahçe de tecrübeli forveti tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Ancak Galatasaray'ın transferde daha hızlı hareket etmesi, Sarı-Kırmızılılar'ın bu yarışta öne geçmesini sağladı.

Batshuayi'nin transferi, Galatasaray'ın hücum hattına önemli bir güç katacak. Tecrübeli golcünün yetenekleri ve golcü kimliği, Sarı-Kırmızılılar'ın hücum gücünü artıracak. Ayrıca, Batshuayi'nin uluslararası deneyimi, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki performansına da olumlu yansıyacak.

