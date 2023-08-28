Galatasaray, Molde maçı öncesi Sergio Ramos transferini tamamladı

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Molde'yi konuk edecek.

Norveç ekibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu'a da imzayı attıracak.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, yapılan pazarlık sonucu Ramos'un 12 milyon euroluk maaş talebini 10 milyon euronun altına indirdi. Transfer için sponsor da bulan sarı-kırmızılılar, deneyimli stoperin ücretinin yarısını sponsor aracılığıyla karşılayacak.