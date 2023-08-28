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Galatasaray, Molde maçı öncesi Sergio Ramos transferini tamamladı

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Galatasaray, Molde maçı öncesi Sergio Ramos transferini tamamladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi konuk edecek. Sergio Ramos transferi tamamlandı. Ramos'un maaş talebi indirildi ve transfer için sponsor bulundu.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Molde'yi konuk edecek.

Norveç ekibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Sergio Ramos'a da imzayı attıracak.

Ramos İndirime Gitti
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, yapılan pazarlık sonucu Ramos'un 12 milyon euroluk maaş talebini 10 milyon euronun altına indirdi. Transfer için sponsor da bulan sarı-kırmızılılar, deneyimli stoperin ücretinin yarısını sponsor aracılığıyla karşılayacak.

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