Galatasaray Morutan transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray’da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Uzun süredir gündemde olan Morutan transferinde mutlu sona ulaşıldı.

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali Galatasaray’la Morutan transferinde anlaştıklarını açıkladı.

Becali yaptığı açıklamada transferin maddi detaylarını da açıkladı. Sarı kırmızılı ekip Morutan için 4.2 milyon Euro ile Avrupa Ligi gruplarına kalınması halinde 1.5 milyon Euro ödeyecek. Toplamda 5.7 milyon Euro bonservis karşılığında Morutan Galatasaray oyuncusu oldu.

1999 yılında dünyaya gelen Morutan geçen sezon Romanya Ligi’nde 33 maça çıktı. 22 yaşındaki genç oyuncu 33 maçta 8 gol 15 asist yaparak Romanya Ligi’nin en başarılı performanslarından birine imza atmıştı.