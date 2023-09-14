Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ayrılığını resmen açıkladı

Milli ara devam ederken takımların transfer süreçleri de hızla devam ediyor. Oğulcan Çağlayan takımdan ayrıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'A VEDA

Galatasaray yaptığı transferlerle adından sık sık söz ettirirken Oğulcan Çağlayan ile yollarının ayrıldığı öğrenildi. Takım futbolcusuna şu sözlerle veda etti; 'Galatasaray formasıyla birlikte verdiği emek ve katkılardan dolayı Çağlayan'a teşekkür edip, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' Oğulcan Çağlayan ise sarı kırmızılı takıma şu sözlerle veda etti; 'Eylül ayında 17 yaşımı yeni doldurmuştum. Bir hafta içiydi.





Florya'dan beni alıp götürecek olan aracı beklerken yüzümü Futbol Akademisi binasına çevirdim. Bütün kalbimle istediğim tek şey vardı, buraya dönmek. Uzun yolları ve engelleri aşıp tekrar Galatasaray'a ulaştığım zaman heyecanımı ve kalp atışımı unutmuyorum. Ayrılık vakti geldi. Saha içinde elimden gelen her şeyi yaptım. 24 saat takıma yaraşır şekilde yaşamaya özen gösterdim. Eş, baba oldum. Kalbimdeki yeri bu takımın hep farklı olacak. Galatasaray kapısını bana açan hocam Fatih Terim'e, başkanlarıma, bütün yöneticilere, mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ve idari ekibe, kulüp çalışanlarına, Galatasaray'ın büyük taraftarına ve sevgili Erdem Timur'a teşekkür ederim. Hoşça kalın.'