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Galatasaray, olağan seçimli genel kurul toplantısını iptal etti!

29 Mayıs tarihinde yapılması planlanan Galatasaray'da başkanın belli olacağı olağan seçimli genel kurul toplantısı iptal edildi. Başkanlığa adaylığını koyan Burak Elmas ise bu seçimin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:13
Galatasaray, olağan seçimli genel kurul toplantısını iptal etti!
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Galatasaray Spor Kulübü, 22 Mayıs tarihinde bir çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısının ileri bir tarihe ertelenerek iptal edildiğini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada Kulüp Başkanlığı adaylığı için seçimlerin yapılacağı genel kurula katılacak olan en az 100 üye imzası ile adaylığını koyan kişiyi Divan Kurulu Başkanlığı'na önerilmesinden sonra adayın diğer kurullarda görev alacak olan asil ve yedek üyeler listesini en geç Seçim Genel Kurulu'nın 1.toplantısının yapılacağı tarihten 15 (on beş) gün önce Divan Kurulu Başkanlığına teslim etmesi gerektiği ve tüzükte yer alan hüküm nedeniyle başkan adaylarının bu işlemleri 7 Mayıs 2021 saat 18:00'e kadar yerine getirmeleri gerekeceği belirtildi. Açıklamada, belirtilen tarihlerin tam kapanma sürecine denk geldiği hatırlatıldı.


17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanma sürecinin yanı sıra hafta sonları da uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam etmesinin henüz netleşmediğinin belirtildiği açıklamada söz konusu tedbir ve kısıtlama kararlarının dikkate alındığı ve adaylık başvurularının daha sağlıklı yapılabilmesi, seçimli olağan genel kurul toplantısının da tüzük hükümlerine uygun gerçekleşmeme ihtimallerinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, tam kapanma süreci kapsamında atılımcı sayılarının daha yüksek olması gereken bir demokratik ortamda genel kurul toplantısının yapılması için toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması planlanan yeni idari tedbirlere istinaden tekrar değerlendirileceği kaydedildi.

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamanın tam metni ise şöyle:


Son Güncelleme: 06.05.2021 12:04
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GalatasarayIptalBaşkanlık SeçimiResmi Açıklama
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