Galatasaray: Özbek ve Kavukcu PUMA İmzasında Şampiyonlar Ligi ve Transferleri Değerlendirdi

Galatasaray PUMA İmza Töreninde Hedeflerini ve Transfer Hamlelerini Açıkladı

RAMS Park'ta gerçekleştirilen PUMA forma sponsorluğu imza töreninde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dursun Özbek: Hedefler Büyüyor, Şampiyonlar Ligi'nde Daha Yukarı

"Galatasaray'da hedefler, büyüyerek gider." diyen Özbek, göreve geldikleri 2022'den bu yana yapılan planlamalarla hedefe ulaştıklarını ve son 3 sezonda şampiyon olduklarını hatırlattı.

Özbek, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bu sene de hedefimizden bir tanesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtamızı daha yukarı taşımaktır." Takım, teknik ekip ve yönetim olarak bu hedefe yürüneceğini belirtti; Bodo/Glimt ve Liverpool maçlarında taraftarın coşkusunun, takımın oyun tarzı ve aidiyetinin görüldüğünü vurguladı.

Göreve geldiklerinde takımın iyi durumda olmadığını söyleyen Özbek, 2022'de alınan tedbirlerle başarı çizgilerini yukarı çekip sezon sonunda şampiyon olduklarını ifade etti.

Sponsorluk gelirlerine de değinen Özbek, 2022 öncesinde yaklaşık 15 milyon avro olan sponsorluk anlaşmalarının sonrasında 70 milyon avro civarına, geçtiğimiz sene itibarıyla ise 80 milyon avro civarına yükseldiğini ve bu gelirleri daha da artırmak istediklerini söyledi.

Victor Osimhen hakkında, "Osimhen, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcu." diyen Özbek, Osimhen'in sözleşmesine çıkış maddesi koydurulmadığını aktardı ve transfer anında ödenen bedelin yüksek olduğu konuşulurken şimdi insanların Osimhen'e verilen bonservis bedelinin düşük kaldığını düşündüğünü kaydetti.

Abdullah Kavukcu: Icardi, Barış Alper ve Kulüp Değerleri

Kavukcu, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Barış Alper için "3 senedir bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi." diyen Kavukcu, mevcut takımı bozmadan kadroya takviye yapılması gerektiğini dile getirdi.

Icardi hakkında ise "Icardi'nin 1 sene daha sözleşmesi var." açıklamasında bulunarak performans düşüşleri olabileceğini, sezon sonunda sözleşme konusunun tekrar değerlendirileceğini ve kulübün kendisini takımda görmek istediğini belirtti.

Kavukcu, Barış Alper için çok ciddi teklifler geldiğini, benzer bir futbolcuyu bulmanın zor olduğunu vurguladı; oyuncunun karakterine dikkat çekerek "sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı ve taraftarın desteğinin önemine işaret etti.

Lucas Torreira'nın babasının hasta olduğunu anımsatan Kavukcu, kulübün önceliğinin sağlık olduğunu söyledi. Transfer süreçlerinde karakterin önemine vurgu yaparak Leroy Sané örneğini verdi; Sané'nin Türkiye'ye gelişi Almanya'da yankı uyandırdığını ve oyuncunun tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını aktardı.

Kavukcu, Victor Osimhen transferine değinerek tekliflerin alınan fiyatın çok üzerinde olduğunu ve oyuncunun "İsterlerse 100 milyon versinler, ben Galatasaray'dan başka kulübe gitmeyeceğim." dediğini paylaştı. Ayrıca kulübün inanılmaz bir taraftara sahip olduğunu, bunun futbolcuları etkilediğini ve seyircinin maçları yönetebildiğini sözlerine ekledi.

Sonuç olarak yönetim, PUMA anlaşmasının yenilenmesi vesilesiyle hem sportif hedeflerde yükseliş planlarını hem de sponsorluk ve transfer stratejilerini net bir şekilde ortaya koydu. Yönetim, Galatasaray'da aile ortamı ve güçlü taraftar desteğinin kulübün en önemli unsurları olduğunu vurguladı.

